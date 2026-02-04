WINNERのカン・スンユンが、特別なアーティストとともに単独コンサートツアー韓国公演のフィナーレを飾る。2月3日、所属事務所YGエンターテインメントは公式SNSを通じて「2025-26 KANG SEUNG YOON : PASSAGE #2 CONCERT TOUR IN SEOUL」に関連する画像を公開した。意味深なシルエットで、今回の公演に登場するスペシャルゲストを“サプライズ予告”した。【写真】BTS・JINとWINNERカン・スンユン、肩組み笑顔公開されたイメージに