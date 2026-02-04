日本と韓国の歌手が対決した番組『日韓歌王戦』に出演し、2024年に日本進出も果たしたトロット歌手のキム・ダヒョン（16）が、前所属事務所を相手取り、民事および刑事訴訟の手続きに着手したことがわかった。出演料および関連する精算金の未払いが主な理由だ。【写真】キム・ダヒョン、日本進出へキム・ダヒョン側は2月4日、「前所属事務所に対し、昨年11月から数回にわたり精算を要求してきた。しかし、2025年9〜10月分以降、出