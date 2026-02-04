「男性は巨乳好き」というイメージを持たれがちですが、胸の小さな女の子を愛しく思う男性も少なくないようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『オッパイの小さな女の子』を抱きしめたくなる瞬間」をご紹介します。【１】「寄せて上げてるんだよね」と照れながら努力をにおわせるとき「一生懸命なところにキュンときます」（２０代男性）など、サイズを大きく見せるためのちょっとした工夫を「けな