【Canon ミニチュアカメラコレクション】 2月第3週より展開予定 価格：1回500円 バンダイは、ガシャポン「Canon ミニチュアカメラコレクション」を2月第3週より展開を予定している。価格は1回500円。 本商品はCanonのカメラをミニチュア化したもの。種類は全5種で、「IV Sb(4Sb)型＋Serenar 50mm F1.8 I」、「7S型＋CANON 50mm F0.95」、「F-1+FD55mm F1.2 S.S.C. ASPHERICAL」