あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ガーリックバター」の略語は？「ガーリックバター」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ガリバタ」でした！ガリバタはガーリックバターの略で、フランスでは「ブルゴーニュ風バター」と呼ばれること