2026年2月3日、東京都台東区で行われた「日本学術振興会賞」と「日本学士院学術奨励賞」の授賞式に出席された秋篠宮ご夫妻。若手研究者を称えるこの式では25人が表彰され、ご夫妻は拍手を送られ、授賞式の後は受賞者らと和やかに懇談された。【写真】紀子さまのライトブルーのセットアップ全身姿をもっと見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」や「99000円」スカートコーデなども紀子さまは、上品な艶のあるライ