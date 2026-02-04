◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン２０２４年のセレクト１歳セールで５億９０００万円で落札されたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）はポリトラックコースで単走。終始リズム良く、軽快な脚さばきで駆け抜けた。友道調教師は「２週続けてしっかりやっているので、そんなにやらなくても良かったけど、気持ち良さそうに走っ