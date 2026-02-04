あなたは読めますか？突然ですが、「鵺」という漢字読めますか？鳥偏の漢字ですが、実は実在する鳥ではなく、日本の伝説に登場する有名な怪物を指す言葉です。気になる正解は……「ぬえ」でした！鵺とは、頭は猿、胴は狸、手足は虎、尾は蛇という、複数の動物が混ざり合った姿を持つとされる日本の妖怪です。平安時代には、不気味な声で鳴き、人々に恐れられていたという伝説が残っています。現代では比喩として、正体のつかめない