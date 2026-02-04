あなたは読めますか？突然ですが、「屹立」という漢字読めますか？風景描写や建物の説明などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「きつりつ」でした！屹立とは、山や建物などが高くそびえ立っていること、あるいは人や物が妥協せずに毅然と立っている様子を意味します。例文としては、霧の向こう側に険しい断崖が屹立しているのが見える、のように対象の力強さや高さを強調する