１日、曹荘花卉市場で花を選ぶ客。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津2月4日】中国天津市西青区にある曹荘花卉（かき）市場は春節（旧正月、今年は2月17日）を間近に控え、多くの市民でにぎわっている。曹荘花卉市場は華北地区最大級の花卉集散地の一つ。約3万平方メートルの恒温ショールームを備え、1日平均1万株以上の花を売り上げる。