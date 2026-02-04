寒さが厳しくなり、暖房の効いた室内では乾燥も気になります。この季節は頭皮のバリア機能が弱まったり、毛髪が栄養不足になったりするため、抜け毛に要注意です。頭皮の血行を改善する対策や、避けた方がいいシャンプーやドライヤーのやり方を紹介します。■専門医が指摘する「寒さ」と「乾燥」森圭介アナウンサー「寒い冬は体調不良だけではなく、抜け毛にも注意が必要です。今回、2人の専門医に伺いました。抜け毛や薄毛の治療