吉野家は、あす5日午前11時から2月19日午後3時までの期間、全国の店舗で各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を開催する。店内飲食に加え、テイクアウトも対象となり、ボリューム満点のメニューを手軽に楽しめる企画となっている。【写真】人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる「超特盛祭」対象となるのは、定番の牛丼超特盛をはじめ、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼