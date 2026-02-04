2019年に自殺した宮崎県警日向署員の遺族が県に損害賠償を求めた訴訟で、約2900万円の支払いを命じた1月30日の宮崎地裁判決に関し、県側が控訴しないことが4日、県警への取材で分かった。県は補正予算を専決処分した。