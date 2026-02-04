【ワシントン＝阿部真司】米議会下院は３日、複数の政府機関にまたがる２０２６会計年度（２５年１０月〜２６年９月）の予算案と、国土安全保障省のつなぎ予算案を賛成多数で可決した。上院では既に可決されており、トランプ大統領が同日署名し成立した。１月３１日に始まった政府機関の一部閉鎖は４日目で終了した。賛成２１７、反対２１４の僅差だった。与党・共和党の一部が反対に回る一方、野党・民主党の一部は賛成票を投