ロックミュージシャンの布袋寅泰が４日、自身のインスタグラムを更新。「京王アリーナには沢山のゲストもお祝いに駆けつけてくれました。井上尚弥＆井上拓真両チャンピオン」と記し、ボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥と、弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（ともに大橋）との３ショットを投稿した。１月３１日から２日間、活動４５周年記念ライブを都内で実施した布袋。「先々週カラオケで一緒