三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。県のほぼ最南端、御浜町。御浜町チーム名物の坂道ダッシュ・階段ダッシュで鍛え上げます。畑中滋監督は「今年のチームの特徴は突出した選手はいないが、一人が遅れたとしてもカバー出来る、そんなチカラのあるチーム」と話します。持久力で勝負する3区の伊永楓選手は「去年、少し自分に負けてしまったところがあるので、今