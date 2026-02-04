´õ¾¯¤Ê¡ÖÇò¥Ê¥¹¡×¶»¤Ë¥×¥ê¥ó¥È½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÂçÊ¬¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎºâÁ°Ä¾¸«¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø(APU¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô)´ØÏ¢¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¦¸òÎ®²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºâÁ°¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Î²¼¤Ë¼«¤é¤âºÏÇÝ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´õ¾¯¤Ê¡ÖÇò¥Ê¥¹¡×¤ò¶»¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¹þ¤ß¡¢PR¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ä³ØÀ¸¤µ¤ó¤È¤â¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤­¤Æ¤È¤Æ¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿&#100