お酒を飲みすぎた次の日に、頭が痛い、胃がムカムカする…そんな二日酔いを経験した人も多いのではないだろうか。お酒を飲みすぎるとなぜ二日酔いになるのかといえば、それはお酒が毒であるからだ。それにしても人はなぜこうした毒を好んでしまうのか――。 【画像】アルコールが体内で代謝される過程を成分で解説 薬剤師で薬学博士でもある毒の専門家・船山信次氏の書籍『日本人はいかにして毒と薬を食