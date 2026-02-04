（株）ＵＦジャパン（新宿区）と、関連の（株）ＴＭコンサルティング（同所）は１月２８日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には鈴木みき弁護士（光和総合法律事務所、港区赤坂４−７−１５）が選任された。負債は、ＵＦジャパンが３億９５７２万円（２０２４年８月期決算時点）、ＴＭコンサルティングは現在調査中。ＵＦジャパンは、営業受託やコールセンターの運営などを中心に労働者派遣やシステム開発など