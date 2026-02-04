２０２６年で７６回目となる冬の祭典「さっぽろ雪まつり」が２月４日に開幕しました。早速多くの観光客で賑わいを見せています。４日から始まった「さっぽろ雪まつり」。大通４丁目・ＳＴＶ広場の大雪像は「祈り～縄文からのメッセージ～」です。縄文人の精神的象徴で国宝の中空土偶・茅空などが描かれ、「人は自然の一部」という縄文の心が表現されています。大通会場には１３６基の雪像があり、大通２丁目と９