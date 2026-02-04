２月４日の北海道内は、上空に暖かい空気が入り込んだ影響で３月中旬並みの暖かさとなっています。屋根からの落雪などには注意が必要です。道内はこれまでに道南の松前で６．５℃、江差で６．２℃まで気温が上がり、３月中旬並みの陽気となっています。函館でも５℃まで気温が上がり、薄着で街を歩く観光客の姿も多く見られました。札幌でも朝からプラスの気温となっていて、屋根からは雪庇が大きくせり出し、道路には水たまりもで