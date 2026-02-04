開幕まで残り約1カ月。昨年のスタッツとともに、各選手のギア選びのポイントを振り返る。今回はツアー屈指の飛ばし屋・穴井詩が2025年シーズンに使用していたドライバーをレポートする。【写真】バランスは「C7」でリアルロフトは8.2度穴井のこだわりが詰まったドライバー38歳になってもその飛距離に衰えはない。2025年シーズンは平均261.23ヤードで、1位の神谷そらとはわずか0.69ヤードだけだった。そんな穴井が使用していたの