2月3日午後、新潟県妙高市のスキー場でコース外を滑っていた外国籍の男女6人と東京都内の男性1人が立て続けに遭難しました。その後、新潟県と富山県の防災ヘリによって全員救助され、けがはありませんでした。 一時遭難したのは、アメリカ・カナダ・オーストラリア国籍の男女6人です。6人は2月3日午後、妙高市両善寺のスキー場のコース外をスノーボードで滑っていたところ、道に迷い、