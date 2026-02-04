新潟県南魚沼市の木造建築工事業の行方木工所が、新潟地裁長岡支部より破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチなどによりますと、行方木工所は1947年10月の創業で業歴78年余りの老舗企業です。1990年3月に法人化し、資本金1000万円で設立されました。木造建築工事を主体に大工工事、内装仕上工事を展開し、地域の一般顧客をターゲットにした元請工事で基盤を固めてきました