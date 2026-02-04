アメリカ軍は原子力空母「エイブラハム・リンカーン」に接近したイランの無人機を撃墜したと発表しました。【映像】アラビア海で展開中の「エイブラハム・リンカーン」アメリカ中央軍は3日の声明で、イランの南岸およそ800キロのアラビア海で展開中の原子力空母「エイブラハム・リンカーン」に、イラン製の無人機シャヘドが「攻撃的に接近した」として、F35戦闘機によって撃墜したと発表しました。アメリカ軍への被害はないと