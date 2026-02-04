YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』が3日、パシフィコ横浜 国立大ホールにて行われた。この日の主役となったDRAW▼ME（▼＝ハート）は「素直でごめんね」に加え、サプライズで未発表曲「画面越しのきみへ」を披露。大きな会場を埋め尽くす5000人の笑いと涙と熱狂に包まれる中、大盛況で幕を閉じた。【写真たくさん】DRAW▲ME、涙と笑いのイベントDR