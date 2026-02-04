NHKは4日、24年度前期連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフ「山田轟法律事務所」を3月20日午後9時30分から放送すると発表し、キービジュアルと追加キャストを発表した。伊藤沙莉（31）演じる主人公・猪爪寅子の明律大の同期の、土居志央梨（33）が演じた男装の弁護士・山田よねと戸塚純貴（33）が演じた轟太一が、上野の片隅に立ち上げた山田轟法律事務所の設立には知られざるエピソードがあった。「山田轟法律事務所」では「虎に