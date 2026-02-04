◇NBAブルズーバックス（2026年2月3日ファイサーブ・フォーラム）NBAブルズの河村勇輝（24）が3日（日本時間4日）の敵地バックス戦で3戦連続途中出場。前半は3得点2アシスト2リバウンドを記録した。チームは52ー77と大量リードを許して折り返した。この日も第1Q途中から出場チャンスが巡ってきた。残り3分53秒からコートに立つと、残り1分12秒でレイアップシュートを演出して初アシストを決めた。このクオーター終了と同時