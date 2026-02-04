【SVリーグ 男子オールスターゲームズ】TEAM TAITO 0ー3 TEAM KENTO（2月1日・GLION ARENA KOBE）【映像】選手を逆さに抱え… まるでコントの珍プレー男子バレーで、選手を“逆さに抱え”て足でスパイクさせようとする珍プレーが起きた。まるでコントのような光景にファンも大盛り上がりとなった。SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」がGLION ARENA KOBE（ジーライオン