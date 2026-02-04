元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。外国人観光客からの“プレゼント”をめぐり、複雑な思いをつづった。「外国人観光客の方を突撃インタビューさせていただいて、お別れするときにアメをいただいたのですが」と切り出し、「こういうときどうしても万が一の可能性が頭をよぎってしまって食べられず、結局1年後くらいにカバンの底から出てくるパターンになってしまう…」と自身の対応について告