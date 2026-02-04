【「マルチゲームUSB Type-C充電ケーブルV2」（CC-MLMC2-BK）】 2月13日 発売予定 価格：1,408円 「マルチゲームUSB Type-C充電ケーブルV2」（CC-MLMC2-BK） イメージ コロンバスサークルは、「マルチゲームUSB Type-C充電ケーブルV2」（型番：CC-MLMC2-BK）を2月13日に発売する。価格はオープン。参考価格は1,408円。