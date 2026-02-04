ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○26歳差の夫婦に密着気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」では、26歳差の夫婦と、全員が年子という5人の子どもを育てる大家族に密着。26歳年上の夫(53歳)が家事・育児のほとんどを担う「体(実務)」を担当し、27歳の妻が夫の経営するダンススクールの運営や指示出しを行う「脳みそ」を担当して