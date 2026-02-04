アカベコランドは1月30日、「チロルチョコ」と「赤べこ」が融合した新商品「チロルチョコ赤べこ」「チロルチョコまめべこ」「チロルチョコ豆だるま」を発売した。チロルチョコ×赤べこ同コラボ商品は、国民的お菓子「チロルチョコ」と、福島の郷土玩具「赤べこ」による“カタチに残るバレンタインギフト”。チョコのワクワクと、赤べこやだるまの縁起の良さを同時に味わうことのできる今までにない縁起物で、バレンタインのプチギ