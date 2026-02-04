元カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」のゆりなさんといちろーさんが、2026年2月2日、それぞれ個人で動画を公開。破局後の本音を語った。「何のためにYouTubeをやるのかわからなくなっている」いちろーさんとゆりなさんによるYouTubeチャンネル「ゆりいちちゃんねる」は、2017年7月に開設。登録者数が74万人を超える人気を博し、25年7月には交際9年を迎えたことを報告していた。しかし26年1月31日、破局と、二人での活動終了を