東京時間10:37現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝26043.00（+1003.00+4.01%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5063.10（+128.10+2.60%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は上昇。東京金は円安もあって大幅高