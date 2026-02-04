高市首相「ホクホク」受けヘッジファンドが円売り拡大、豪ドル円36年ぶり高値 高市首相の「ホクホク」発言以降、円売りが広がっている。東京市場ではドル売りも見られるが円のほうが弱くドル円は156.19円まで上昇。 ポンド円は214円台を回復、ユーロ円は184.70円台まで上昇。失業率が予想外に悪化したことが嫌気され早朝に下落していたNZドル円も94.30円台まで上昇している。豪中銀の追加利上げ観測から豪ドル円は109.