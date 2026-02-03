itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第400弾♡シーズンムードをぐっと高めてくれる、表情豊かな3つのコーディネートをピックアップ。素材感やシルエットで魅せるスタイリングは、それぞれ異なる個性がありながらも、今の気分にフィットする着こなしばかりです。甘さと大人っぽさのバランス、小物使いの工夫にも注目しな