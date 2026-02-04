PC用ドライブ「BDレコ BRP-R1」 アイ・オー・データ機器は、テレビの外付けUSB HDDに録画した番組をブルーレイなどに記録できるPC用ドライブ「BDレコ BRP-R1」と「DVDレコ DVRP-R1」を、2月中旬に発売する。価格はオープン。市場想定価格は、BDレコが22,880円前後、DVDレコが10,340円前後。 PC用レコーダー 2月中旬発売 ・PC用BDレコーダー「BDレコ BRP-R1」22,880