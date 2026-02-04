３日、レ・ホアイ・チュン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京2月4日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は3日、北京でベトナム共産党書記長の特使で、中央政治局委員・外相のレ・ホアイ・チュン氏と会見した。