阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）の「甲子園歴史館」で、7日から企画展『センバツ企画展2026 二枚看板』が開催される。【画像】『センバツ企画展2026 二枚看板』展示イメージ「第98回選抜高等学校野球大会」（センバツ）は、3月19日に開幕する。企画展では、同じチームで切磋琢磨し合う「二人のエース」の関係をひもとく。東北高校のダルビッシュ有選手・真壁賢守選手や、報徳学園高校の今朝丸裕喜選手・間木歩選手などの代表的