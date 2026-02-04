電子コミック配信サイト『コミックシーモア』は4日、『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』の大賞作品を発表。310万票を超える一般読者の投票が集まり、『継母の心得』（アルファポリス）が大賞に輝いた。【画像】『みんなが選ぶ！！電子コミック大賞2026』受賞作品一覧同賞は、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者が実際に読んで気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが