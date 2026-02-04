アメリカのトランプ大統領は麻薬問題をめぐり一時、軍事行動をとる可能性を示唆していたコロンビアのペトロ大統領と初めて対面で会談しました。トランプ大統領とペトロ大統領は3日、ホワイトハウスでおよそ2時間にわたって初めて対面で首脳会談を行いました。ペトロ氏は会談後の会見で、「麻薬の取締り方法について、これまで両国には認識の隔たりがあった」としたうえで、「密輸対策などで協力していくことを確認できた。非常に前