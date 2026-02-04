100円寿司チェーン店「はま寿司」は、全国の店舗で「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」を2026年2月4日から開催します。北海道と東北の「旨いねた」が勢揃い！本フェアの注目商品は「三陸産 大切り銀鮭」と「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」です。それぞれ110円で提供されます。さらに、青森県産のほたてや秋田名物のいぶりがっこ、いわて牛などがお寿司となってラインアップ。サイドメニューのデザートには、宮城名物のずんだ