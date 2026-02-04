2月2日（現地時間1日）。アトランタ・ホークスとポートランド・トレイルブレイザーズの2チーム間で、トレードが成立したことが発表された。 このトレードで、ホークスはガードのビト・クレイチを放出し、ブレイザーズからビッグマンのドゥオップ・リースと将来のドラフト2巡目指名権2本を獲得した。 チェコ共和国出身のクレイチは、キャリア5年目の25歳