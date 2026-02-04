◆■名参謀とチームを作り上げるマネジメントスキル 2月3日、日本バスケットボール協会（JBA）は記者会見を実施し、島田慎二会長と伊藤拓摩強化委員長がバスケットボール男子日本代表のヘッドコーチ人事に関して説明。トム・ホーバス氏の後任となる桶谷大氏（琉球ゴールデンキングスHC）への期待を語った。 JBAは4年4カ月にわたり男子日本代表を率いてきたホーバス氏との契約