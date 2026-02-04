ＴＩＳがストップ安の３７２３円に売られている。３日の取引終了後に第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表。売上高４３６２億５１００万円（前年同期比４．７％増）、営業利益５４８億３００万円（同１２．１％増）、純利益３８１億９６００万円（同１０．８％増）と増収増益となったものの、１０～１２月期の受注高の減少などから業績の先行きに対する警戒感が働いているようだ。 顧客のデジタル変革を