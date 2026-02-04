ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが３日ぶりに反発している。３日の取引終了後に発表した１月度の月次売上高で、国内スシローの既存店売上高が前年同月比６．２％増と３１カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 前年に比べて土日祝日が１日多かったことに加えて、降雨量も少なかったことから、客数が同１．３％増と伸長。また、１年の始まりに「スシローですし初め！お得に腹一杯！」