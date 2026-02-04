気象庁によりますと、熱帯低気圧は、今後12時間以内に台風へ発達する見込みです。カロリン諸島を時速10kmの速さで西へ進んでいます。 【画像をみる】台風のたまごはどこに発生？今後の予想は？ 【画像①】はきょう午前9時の天気図です。 今後の進路は？ 気象庁によりますと、熱帯低気圧は、きょう（4日）21時までに台風になるとみられています。 きょう（4日）午後9時存在地域 ミンダナオ島の東予報円