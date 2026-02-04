嵐の松本潤が自身のInstagramを更新。旅先で訪れた美術館での様子を公開し、注目を集めている。 【画像】松本潤の近影／過去にインスタに投稿したドラマオフショット＆プライベートショット ■松本潤「嵐のライブリハが本格的に始まる前にパリとロンドンに弾丸で行ってきた」 松本は「昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた。」と報告