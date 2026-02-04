4日11時現在の日経平均株価は前日比354.48円（-0.65％）安の5万4366.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1041、値下がりは508、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は179.16円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、リクルート が74円、イビデン が72円、東エレク が68.19円、コナミＧ が53.82円と続いている。 プラス寄与度トップはファナ